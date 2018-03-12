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12.03.2018 13:57

Кому на пенсию жить хорошо

В 2017 году средняя пенсия в Петербурге составляла 14 тысяч рублей. То есть были и меньше, и больше. Мы заинтересовались теми, у кого они больше. Чтобы молодежи было ясно, куда идти, чтобы обеспечить себе старость.
Кому на пенсию жить хорошо
Виктор Бартенев/Интерпресс

Депутаты

Известно, что побыл депутатом – заработал на пенсию. Депутаты приравнены к госслужащим не самого низкого ранга: скажем, депутат Госдумы – к министру.

Про пенсии депутатов Думы написан специальный закон. Из него понятно, что если депутат Госдумы провел на своем депутатском месте 3 года, то может рассчитывать на пенсию, равную 55 процентам от «ежемесячного денежного вознаграждения депутата». А если 10 лет (два созыва) – то 75 процентам от этого «вознаграждения». Это вознаграждение – такой специальный депутатский МРОТ, он больше 100 тысяч рублей. Но тут не учитываются надбавки – это как минимум столько же.

Также пенсия зависит от занимаемой должности в Госдуме и от того, на какой работе народный избранник находился до того, как сел в депутатское кресло.

Но какой точно получается эта пенсия – никто не хочет говорить...

Экс-депутаты региональных парламентов получают пенсии поменьше думских. Так, бывший депутат петербургского Законодательного собрания и экс-глава ГУВД Аркадий Крамарев рассказал, что ему начисляют пенсию порядка 100 тысяч рублей с учетом почти 40-летнего стажа на госслужбе (из них 16 – в Заксобрании). К тому же Крамарев был не рядовым депутатом, а возглавлял комиссию по законности.

Судьи и космонавты

Судья, имеющий 20-летний стаж, получает пенсию в размере 80% от оклада судьи на соответствующей должности. Тем, кто проработал больше, положено 85 процентов.

По нашим данным, мировые судьи зарабатывают 50–80 тысяч рублей, федеральные – 100–140 тысяч рублей. Но это приблизительно. Потому что ежемесячное денежное вознаграждение судьи состоит из оклада за должность, оклада за квалификационный класс (самый маленький, девятый, – это 30%, третий – 105%, высший – 150%). Далее – доплата за выслугу лет, за ученую степень, за ученое звание, за почетное звание, за знание иностранных языков и их использование при работе.

Получается, что судья городского суда может рассчитывать на пенсию 120 тысяч.

С точки зрения пенсии выгодно быть летчиком или космонавтом – особенно пенсионером-космонавтом стало хорошо быть после 2013 года. Сейчас у пилота пенсия 85–90 тысяч в месяц, а у космонавта – больше 400 тысяч рублей.

Военные пенсии тоже зависят от выслуги, звания, должности, участия в военных операциях и наград. Пенсия майора с 20-летней выслугой составляет около 16 тысяч. Но по достижении 60 лет ему будет начисляться еще пенсия по старости. Полковник с выслугой 30 и более лет имеет 50-тысячную военную пенсию. И пакет льгот: проездной, санаторно-курортное лечение.

Государственные служащие

Выгодно быть государственным служащим на пенсии – многие и держатся за госслужбу именно для этого, ждут, когда отработают нужное количество лет. Потому что тут важна выслуга. На федеральном уровне еще недавно для получения пенсии надо было выслужить 15 лет. И это было непросто, потому что начальники меняются, не всегда удается удержаться.

Но теперь для госслужащих повышают не только время выхода на пенсию, но и необходимую выслугу – каждый год прибавляют по полгода и ко времени выхода, и к выслуге. В 2018 году выслуга должна составлять 16,5 лет, в 2019-м – 17 лет. И дальше повышать будут.

Сейчас при 16,5 годах выслуги госслужащему положена пенсия в 45% от оклада, а чтобы получать 75% от оклада, надо проработать на госслужбе 26,5 лет.

Опять-таки, посчитать абсолютные цифры пенсии чиновника непросто – потому что надо учитывать гражданские звания, должности и другие нюансы.

Председатель комитета в Смольном в среднем может рассчитывать на пенсию 60 тысяч рублей (это не считая обычной пенсии). Начальник отдела – на 42 тысячи. Специалист первой категории – это практически низовая должность – на 20 тысяч рублей.

По данным Минтруда, в настоящее время в России насчитывается 1,1 миллиона государственных служащих различного уровня.

Если не судья и не депутат

Пенсионный фонд совершенно не заинтересован в том, чтобы люди получали большие пенсии. Поэтому каждую единицу в повышающем коэффициенте будущим пенсионерам приходится отвоевывать, рассказывают консультанты юридического центра.

Официально каждый пенсионер может начать оформление пенсии за месяц до своего 55- и 60-летия. На деле всем советуют озаботиться этим делом пораньше – хотя бы за год. Чтобы успеть собрать все справки.

Недавно, рассказывают юристы, обращалась женщина, которой не зачли в стаж 35 лет работы на металлургическом комбинате. Запись в трудовой книжке у нее есть, но печать смазана. Сейчас в Казахстане на месте того предприятия голое поле. Архив уничтожен. Даже если найдутся свидетели, которые подтвердят, что человек работал, скорее всего, это не устроит Пенсионный фонд – ему нужны документы.

Вообще, не стоит рассчитывать, что Пенсионный фонд пойдет навстречу и расскажет будущему пенсионеру все о его правах и льготах – этим должен обеспокоиться он сам...

Здоровый ребенок заменяет родителю полтора года стажа – воспользоваться этим правом может либо мать, либо отец. Иногда это проблема – для супругов, находящихся в разводе: к примеру, муж, будучи старше жены, может начать оформление пенсии раньше нее, добавить к своему трудовому стажу время ухода за ребенком и не спрашивать при этом согласия ни у ребенка, ни у бывшей жены. А Пенсионному фонду все равно, с кем ребенок проживал и кто тратил время на его воспитание.

Пенсионное законодательство ужесточается прямо на глазах: еще в 2017 году для получения социальной пенсии необходим был минимальный стаж 8 лет, сейчас уже 9, а к 2024 году станет 15. Накопительных баллов сейчас достаточно 13,8, а будет – 80. Размер пенсии, напомним, будет складываться из базовой части (для нее и нужны эти баллы) и накопительной. Пенсионеру будет мало отработать 40 лет, надо еще получать приличную официальную зарплату, чтобы шли большие отчисления в пенсионный фонд.

Стаж и баллы дадут пенсионеру возможность претендовать на базовую часть пенсии, которая составляет около 8000 рублей. Далее к ней прибавляются накопления из того фонда, который сформировался за счет отчислений работодателей в пенсионный фонд.

По нынешней системе каждой женщине за рождение ребенка прибавляется накопительный балл – по 1,8 за каждый из его дошкольных лет. Это хороший коэффициент, и он выше, чем за работу в районах Крайнего Севера (1,7 балла) или в районах, к нему приравненных (1,5). Завоевать баллы можно только за счет высокой зарплаты, с которой шли отчисления в ПФ. Скажем, для человека с зарплатой 35 тысяч каждый год будет оцениваться в 6 баллов. А если он получает 12 тысяч, то только 2.

Полностью материал читайте на сайте журнала "Город 812".

Нина Астафьева, "Город 812"


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