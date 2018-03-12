Финская полиция проведет недельный мониторинг дорожного движения

Стражи правопорядка на этой неделе усилят контроль за соблюдением ПДД в Финляндии. Особое внимание полицейские уделят поведению пешеходов, а также использованию ремней безопасности и мобильных телефонов за рулем.

В обращении полиции говорится о том, что мониторинг не направлен на сбор штрафов, а ставит перед собой цель сделать движение на дорогах Суоми более безопасным. В частности, отмечается, что использование смартфонов во время вождения является причиной 30% ДТП в Европе, а ремни безопасности могли бы спасти треть жертв автомобильных аварий в Финляндии.