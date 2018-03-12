Один и тот же «Чижик» попал во второе ДТП с начала марта

Трамвай «Чижик», запущенный перед праздниками, успел попасть в ДТП с легковым автомобилем. Ранее с этим же вагоном такое уже случалось, но без пассажиров.

Об аварии на проспекте Косыгина «Фонтанке» рассказали очевидцы. По их словам, ВАЗ-2104 заезжал в карман у ТЦ «Народный» и не пропустил двигающийся от «Ладожской» трамвай 8-го маршрута.

В пресс-службе УГИБДД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что информацией о ДТП с участием трамвая на проспекте Косыгина не обладают. Однако факт происшествия подтвердили в Транспортной концессионной компании, которая обслуживает сеть на данном участке. Там уточнили, что движение было восстановлено почти сразу же, на месте составили европротокол.

По информации «Фонтанки», 4 марта этот же вагон, бортовой номер 005, уже попадал в аналогичное ДТП во время технической обкатки без пассажиров. Его отремонтировали только на выходных. Кроме того, 7 марта, в первый же день полноценной работы трамвая, еще один состав обстреляли из пневматики.

1 марта началась техническая обкатка трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе, 7 марта он вышел на маршрут с пассажирами. До конца марта проезд для пассажиров будет бесплатным.