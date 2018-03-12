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12.03.2018 13:35

Один и тот же «Чижик» попал во второе ДТП с начала марта

Трамвай «Чижик», запущенный перед праздниками, успел попасть в ДТП с легковым автомобилем. Ранее с этим же вагоном такое уже случалось, но без пассажиров. 

Об аварии на проспекте Косыгина «Фонтанке» рассказали очевидцы. По их словам, ВАЗ-2104 заезжал в карман у ТЦ «Народный» и не пропустил двигающийся от «Ладожской» трамвай 8-го маршрута. 

В пресс-службе УГИБДД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что информацией о ДТП с участием трамвая на проспекте Косыгина не обладают. Однако факт происшествия подтвердили в Транспортной концессионной компании, которая обслуживает сеть на данном участке. Там уточнили, что движение было восстановлено почти сразу же, на месте составили европротокол. 

 

По информации «Фонтанки», 4 марта этот же вагон, бортовой номер 005, уже попадал в аналогичное ДТП во время технической обкатки без пассажиров.  Его отремонтировали только на выходных. Кроме того, 7 марта, в первый же день полноценной работы трамвая, еще один состав обстреляли из пневматики. 

1 марта началась техническая обкатка трамвая «Чижик»  в Красногвардейском районе, 7 марта он вышел на маршрут с пассажирами. До конца марта проезд для пассажиров будет бесплатным.

Справка:

Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией в мае 2016 года. Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Проект получил название «Чижик», как и модель трамвая, которая в нем используется. Первые два пусковых этапа сети пройдут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. Закончить проект целиком предполагается в IV квартале 2018 года.

Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Город со своей стороны уже совершил один инвестиционный платеж в 400 млн рублей, по факту работ должен добавить еще 930 млн рублей. Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев (компании Stadler) оцениваются в 33 млрд рублей.

Трехсекционный трамвайный вагон «Метелица» модификации В85600М с низким уровнем пола вмещает 376 пассажиров. Его длина – 33,45 метра, имеются две кабины, две площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Пять двустворчатых дверей расположены по обеим сторонам. Тестовая скорость – 40 км/ч. Производитель, ЗАО «Штадлер Минск», собирает вагоны в Белоруссии. Когда частную трамвайную сеть запустят в полном объеме (по плану, в конце 2018 года), для нее закупят 23 таких трамвая. На первом этапе, который повторяет маршрут №8, будет 9 вагонов, включая 2 запасных.


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