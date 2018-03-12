Украина собирается строить космодром в Австралии

Государственное космическое агентство Украины заинтересовано в постройке космодрома в Австралии.

Об этом 12 марта пишет The West Australian со ссылкой на посла Украины в Австралии Николая Кулинича. По его словам, Киев уже предложил построить космодром в северо-западном округе Кимберли. «Это предложение очень реалистично. Украина может начать запуски хоть завтра утром, если у нас будет для этого площадка. Мы готовы поделиться специалистами и опытом, если у Австралии есть земля, которую можно использовать», – заявил Кулинич.

По мнению экспертов, уже через пять лет теоретически возможны запуски с нового космодрома. Украинцы надеются, что площадка будет обслуживать коммерческие запуски азиатских партнеров Австралии — Японии, Сингапура, Южной Кореи и Индонезии.

Всего для создания космодрома необходимо около 7 тыс. кв. м земли. Участок Космическое агентство Украины хочет взять в долгосрочную аренду. Первоначальные инвестиции сторонники проекта оценивают в 500 млн долларов. Кулинич заявил, что точную сумму украинские эксперты готовы назвать в течение двух лет.