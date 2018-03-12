Главгосэкспертиза одобрила скорректированный проект реконструкции дворов Русского музея

Измененный проект реконструкции дворов Русского музея (Михайловского дворца) получил одобрение Главгосэкспертизы.

Как сообщает 12 марта петербургский филиал ведомства, корректировка проекта позволила разделить работы на два этапа — сначала будут реконструировать первый двор, затем второй (музейщики называют дворы Церковным и Сервизным). В рамках реконструкции будут созданы условия для посещения людьми с ограниченными возможностями; кроме того, преобразятся гардеробы, магазины, кассы в цокольном этаже и чердаки. Будут установлены панорамные лифты, как пассажирские, так и грузовые, отреставрированы фасады внутренних дворов. Запланирована и реконструкция реставрационных помещений.

Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано в феврале 2016 года. Как заявляют в Главгосэкспертизе, в результате пропускная способность Михайловского дворца будет увеличена на 100 человек – до 2940 посетителей в день, а общая площадь вырастет с 12139 до 12990 кв. м. Финансирует проект федеральный бюджет в рамках выполнения программы «Культура России (2012-2018 годы)». Ранее в прессе называли примерные объемы затрат — порядка 800 млн рублей.