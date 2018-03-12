В Петербурге искавший алиментщика пристав выдал себя за покупателя квартиры

Петербургские судебные приставы разоблачили злостного алиментщика, задолжавшего около 900 тысяч рублей своему ребёнку, сообщает пресс-служба судебных приставов 12 марта. Подвело нерадивого отца объявление о продаже квартиры, которое разместила в Интернете его новая супруга.

Уклониста неоднократно привлекали к административной ответственности, но эти меры не возымели результата. В конце концов должник осмелел настолько, что перестал выходить на связь с судебным приставом и был объявлен в исполнительный розыск.

Через некоторое время судебные приставы выяснили, что новая супруга горе-папаши разместила в Интернете объявление о продаже квартиры. Пристав связался с ней под видом покупателя и договорился об осмотре предлагаемой жилплощади. Прибыв на место, пристав арестовал имущество алиментщика и предупредил его, что если он и дальше станет игнорировать выплату долга своему ребенку, будет распродана его бытовая техника. На помощь должнику пришла его супруга: она пообещала погасить долг сразу после продажи квартиры.