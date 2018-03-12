Финские банки готовят многодневную забастовку

Работники банковского сектора объявили о масштабной акции протеста. Причиной забастовки стало то, что профсоюзы и работодатели не смогли заключить новый отраслевой трудовой договор.

Банк Nordea не будет работать 3-6 апреля, OP Bank начнет 4-дневную забастовку 26 марта, а Danske Bank присоединится к акции протеста 9-12 апреля.

Государственный посредник на переговорах между работодателями и профсоюзными организациями Минна Хелле заявила, что постарается предотвратить грядущую забастовку.