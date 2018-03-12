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12.03.2018 12:58

Антимонопольщики одобрили сделку по продаже «Магнита» ВТБ

Федеральная антимонопольная служба разрешила ВТБ купить 29,1% акций сети ретейлера «Магнит». 

Об этом 12 марта сообщается на сайте ведомства. ФАС получила ходатайство об одобрении сделки 20 февраля. Напомним, 16 февраля основатель «Магнита» Сергей Галицкий объявил о продаже пакета акций сети магазинов ВТБ. Банк становится крупнейшим акционером «Магнита». Предприниматель выручил за свой пакет 138 млрд рублей и сохранил за собой около 3% акций компании. Пост гендиректора «Магнита» вместо Галицкого занял председатель совета директоров сети Хачатур Помбухчан.  «Фонтанка» подробно писала об этой сделке и ее последствиях. 


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