Антимонопольщики одобрили сделку по продаже «Магнита» ВТБ

Федеральная антимонопольная служба разрешила ВТБ купить 29,1% акций сети ретейлера «Магнит».

Об этом 12 марта сообщается на сайте ведомства. ФАС получила ходатайство об одобрении сделки 20 февраля. Напомним, 16 февраля основатель «Магнита» Сергей Галицкий объявил о продаже пакета акций сети магазинов ВТБ. Банк становится крупнейшим акционером «Магнита». Предприниматель выручил за свой пакет 138 млрд рублей и сохранил за собой около 3% акций компании. Пост гендиректора «Магнита» вместо Галицкого занял председатель совета директоров сети Хачатур Помбухчан. «Фонтанка» подробно писала об этой сделке и ее последствиях.