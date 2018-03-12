На юго-западе Петербурга горит долгострой ГК «Город»

Временные сооружения загорелись на строительной площадке в Красносельском районе Петербурга 12 марта. Огонь распространился на 100 квадратных метров.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, о пожаре на пересечении Ленинского и проспекта Героев сообщили в 11:22. Помощь пожарных потребовалась на стройке жилого комплекса «Ленинский парк» ГК «Город», где полыхали пять бытовок. Пламя распространилось на сто квадратных метров, но пожар тушили по обычному номеру сложности. К полудню открытое горение локализовали.

«Пострадавших нет», – уточнили в ведомстве.