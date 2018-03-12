20 городских автостоянок переводятся на автоматический режим работы

С 15 марта 20 городских и перехватывающих парковок будут переведены на автоматический режим работы. Это значит, что на них не будет контролеров.

Как сообщает КРТИ, уже сейчас большинство автостоянок, которые находятся в ведении комитета, оснащены автоматическими системами. Они позволяют оплачивать парковку наличными или картой, включают стойки въезда и выезда и табло, где показывается число свободных мест. В связи с этим на автоматический режим работы без контролеров переводятся 8 городских стоянок: на Греческой площади, в 5-м Предпортовом проезде, на проспекте Народного Ополчения, две на улице Оптиков и три в Петергофе.

Кроме того, также будет организована работа 12 перехватывающих парковок: у станций метро «Политехническая», «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект», «Бухарестская», «Ладожская», «Площадь Александра Невского», «Ленинский проспект», «Кировский завод», «Волковская» и три стоянки возле станции метро «Купчино».

На текущий год запланирована автоматизация еще трех стоянок на проспектах Маршала Жукова и Лиговском, а также на улице Коммуны.

В конце декабря Смольный объявил конкурсы на оборудование стоянок у станций метро «Проспект Большевиков» и «Старая Деревня». Кроме того, планируется создание в 2018-м двух автостоянок на 757 машино-мест у станций метро «Рыбацкое» и «Шушары» и двух городских парковок на 2200 машино-мест в Шушарах и Кронштадте. Сейчас в Петербурге 14 перехватывающих и 13 городских автостоянок.

Автоматизированные парковочные системы были выведены из строя 20 декабря в связи со сбоем в работе онлайн-касс производителя «Штрих-М». Работу восстановили спустя сутки.