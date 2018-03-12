В надругательстве над могилами Смоленского кладбища увидели идеологию мизантропии

Массовое разрушение могил в Петербурге сочтено идеологическим преступлением. Пьяные мизантропы признались в своих чувствах 28 покойникам и двум жителям Аравийского полуострова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 марта, пять человек попали под следствие после бурного вечера на Васильевском острове. После них 28 могил Смоленского кладбища оказались разрушенными.

«Руководствуясь мотивами идеологии человеконенавистничества, подсудимые наносили руками и ногами удары по могильным сооружениям», – уточнили в пресс-службе.

Преступники сбивали постаменты, каменные кресты, срывали фотографии.

Поход на Смоленское кладбище состоялся 7 апреля 2017 года, он квалифицирован как надругательство над телами умерших и местами их захоронения (статья 244 УК). Василеостровским судом установлено, что к осквернению причастны жители Новгородской области Александр Аленичев и Олег Трофимов и два несовершеннолетних петербуржца. Ранее сообщалось о задержании восьми человек.

В тот же вечер, как следует из приговора, подсудимые и петербуржец Павел Гостинецкий на автобусной остановке по мотивам национальной ненависти к лицам неславянской внешности избили двух граждан Йемена. Трофимов также отметился нападением в торговом центре «Остров» на подростка, у которого забрал куртку. На правах главного смутьяна он получил наибольший срок — 4,5 года колонии. Аленичев отправлен на два года в колонию-поселение, Гостинецкий наказан полугодом исправительных работ. Несовершеннолетние приговорены к ограничению свободы до двух лет, им запрещено покидать территорию родных муниципалитетов без специального разрешения и посещать массовые мероприятия.