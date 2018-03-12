Петербургский избирком не признал лёд Фонтанки площадкой для агитации

Петербургский избирком отказался считать лёд реки Фонтанки и заборы агитационными материалами. Об этом 12 марта журналистам сообщил член ГИКа Олег Зацепа.

Его попросили дать оценку надписям сторонников Ксении Собчак, которые неделю назад на льду Фонтанки оставили послание в поддержку своего кандидата в президенты и против его конкурента. Как отметил Зацепа, создающая положительный образ кандидата надпись является агитационной, а ее тиражирование – распространением незаконной агитации. «Однако признавать лёд Фонтанки агитационным материалом мы не будем, иначе каждый забор таким станет», – добавил он. При этом Зацепа подчеркнул, что тиражирование фотографий с подобными надписями в средствах массовой информации уже будет являться незаконной агитацией.

В Горизбиркоме также отметили, что жалобы кандидатов друг на друга и на незаконную агитацию в основном поступают не к ним, а в Центризбирком. Одна из немногочисленных жалоб поступила в ГИК на прошлой неделе на мультсериал, выпущенный телеканалом «Санкт-Петербург».

Выборы президента России пройдут 18 марта.