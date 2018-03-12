Евросоюз продлил санкции против России

Совет министров Евросоюза официально продлил на полгода санкции в отношении 150 российских граждан и 38 компаний.

Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованном 12 марта. В сообщении уточняется, что ограничения связаны с «угрозой территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» и будут продлены до 15 сентября 2018-го. По мнению представителей ЕС, «сложившаяся ситуация не позволяет изменить режим санкций». Кроме того, в Евросоюзе напомнили, что до 31 июля 2018-го действуют экономические санкции против России, а до 23 июня 2018-го – ограничения, введенные из-за присоединения Крыма.