На мусорный полигон во Всеволожском районе пожаловались в прокуратуру

Центр экспертиз ЭКОМ просит принять «меры прокурорского реагирования» в отношении ЗАО «Промотходы», которое готовит реконструкцию полигона твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленобласти. О том, что экологи написали в прокуратуру, «Фонтанке» сообщил 12 марта глава ЭКОМ Александр Карпов.

По словам эколога, заявление о проведении общественной экспертизы зарегистрировано администрацией Всеволожского района. Процедура была организована в связи с обращением местных жителей, имеющих участки в садоводстве «Северная Самарка» в зоне потенциально негативного влияния полигона.

В ЭКОМе говорят, что неоднократно письменно просили «Промотходы» предоставить на экспертизу актуальную версию проекта (доработанную после общественных обсуждений). Однако в ответ получили лишь обещания показать проект после того, как он будет готов и передан проектным институтом «Петрохим-Технология». Однако экологи говорят, что не могут получить документы уже около полутора лет и что проект уже давно готов. И не только готов, но и подан на государственную экологическую экспертизу, которая должна быть завершена в начале мая. Причем, согласно экологическому законодательству, общественная экспертиза должна быть завершена раньше, чем государственная.

Директора ЗАО «Промотходы» Владимира Шматова на рабочем месте «Фонтанка» не застала. В экологическом отделе предприятия в ответ на вопрос нашего издания развели руками и заявили, что без указания руководства никаких документов никому не выдают.