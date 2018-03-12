У «Звездной» эвакуировали инспекцию ФНС

Забытый обед парализовал работу межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Московском районе Петербурга днем 12 марта.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники инспекции, рабочий день на Пулковской улице, 12а, прервали около сорока минут назад из-за бесхозного пакета с коробкой. Его приметили в операционном зале на первом этаже здания. Сотрудников МИФНС и посетителей на неопределенное время попросили переместиться на улицу.

Прогулка долгой, судя по всему, не будет. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что ничего взрывоопасного в оставленном пакете нет. Внутри нашли еду.