Российские ракеты «Триумф» прилетят в Турцию в 2020-м

Ракетные комплексы С-400 «Триумф» начнут поставлять в Турцию в 2020 году.

Об этом 12 марта сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на помощника президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина . По словам Кожина, турецкая сторона хотела даже ускорить начало выполнения контракта.

Газета отмечает, что заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, выражая обеспокоенность планами Турции по закупке российского вооружения, отметила, что комплексы С-400 не интегрируются с системами НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу, в свою очередь, сообщил об отсутствии уверенности в том, что американский Конгресс не заблокирует продажу Турции конкурирующих комплексов Patriot.

Напомним, что тема российского оружия стала мировым трендом после послания президента Путина Федеральному собранию. Новые образцы вооружений российской армии стали мемами и темой для неоднозначных комментариев политологов и военных экспертов.