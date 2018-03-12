Горизбирком не подтвердил жалобы бюджетников на принуждение голосовать на работе

Жалобы бюджетников на то, что их обязывают голосовать по месту работы или учёбы, не нашли подтверждения. Об этом 12 марта сообщил глава городской избирательной комиссии Петербурга Виктор Панкевич. Он добавил, что единственная конкретная жалоба оказалась семейным конфликтом.

«На сегодняшний день у нас 18 обращений в комиссию. Пять жалоб касаются уточнения списков избирателей. Три из них частично подтвердились, две – не подтвердились. Отрабатывали мы и сообщения на сайте «Голос». Всего там было 35 жалоб, 21 из которых не подтвердилась. Три касались Ленинградской области. Остальные нами ещё проверяются. В основном это сообщения о принуждении включения в списки для голосования по местонахождению», – отметил Панкевич. По его словам, информация в жалобах, как правило, неконкретная, подтвердить ее не получается. Как пояснил глава Горизбиркома, сотрудники комиссии звонят для проверки руководству учреждений, однако там отказываются признаваться в принуждении.

«Единственная жалоба с конкретикой оказалась семейным конфликтом. Там бывший муж пожаловался по поводу своей бывшей жены, работницы детского сада. У них там постоянно конфликты», – добавил главный по выборам в Петербурге.

Напомним, что выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Ранее в редакцию «Фонтанки» бюджетники неоднократно жаловались на указания голосовать по месту работы.