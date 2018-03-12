Портфель проектов группы «Эталон» за год подорожал на 10%

Стоимость активов холдинга «Эталон» по итогам 2017 года достигла 135 млрд рублей, в том числе до 127 млрд рублей подорожал портфель проектов. Группа опубликовала оценку, проведенную компанией Knight Frank.

Стоимость портфеля за год увеличилась на 10%, со 116 млрд рублей, сообщает холдинг. Рост достигнут за счет приобретения трех проектов бизнес-класса в 2017 году, а также развития существующих проектов, пояснил генеральный директор группы Вячеслав Заренков. В прошлом году компания пополнила земельный банк площадками на Петровском острове, на Аптекарском проспекте и на Летниковской улице в Москве.

Ранее аналогичный отчет представила «Группа ЛСР». В 2017 году портфель проектов холдинга подорожал на 40 млрд и достиг стоимости 185 млрд рублей. При этом оценочная стоимость квадратного метра недвижимости увеличилась на 32%. Причина та же – повышение готовности проектов и приобретение новых площадок более высокого класса. Оценку проектов группы также проводил Knight Frank.