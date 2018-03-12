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12.03.2018 11:49

Портфель проектов группы «Эталон» за год подорожал на 10%

Стоимость активов холдинга «Эталон» по итогам 2017 года достигла 135 млрд рублей, в том числе до 127 млрд рублей подорожал портфель проектов. Группа опубликовала оценку, проведенную компанией Knight Frank.

Стоимость портфеля за год увеличилась на 10%, со 116 млрд рублей, сообщает холдинг. Рост достигнут за счет приобретения трех проектов бизнес-класса в 2017 году, а также развития существующих проектов, пояснил генеральный директор группы Вячеслав Заренков. В прошлом году компания пополнила земельный банк площадками на Петровском острове, на Аптекарском проспекте и на Летниковской улице в Москве.

Ранее аналогичный отчет представила «Группа ЛСР». В 2017 году портфель проектов холдинга подорожал на 40 млрд и достиг стоимости 185 млрд рублей. При этом оценочная стоимость квадратного метра недвижимости увеличилась на 32%. Причина та же – повышение готовности проектов и приобретение новых площадок более высокого класса. Оценку проектов группы также проводил Knight Frank.


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Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, - от 5 000 рублей.
Ленстройтрест
07.03.2018 16:12
Генеральный директор «Ленстройтрест» вошла в число влиятельных женщин Петербурга
Генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест» Валерия Малышева второй год подряд входит в число влиятельных женщин Петербурга. Премия «Влиятельные женщины Петербурга» ежегодно проводится газетой «Деловой Петербург» и приурочена к Международному женскому дню 8 марта.
ГК «КВС»
07.03.2018 15:41
Приведи друга – получи сертификат IKEA на 30 000 рублей
6 марта стартовала новая акция «Приведи друга» от компании «КВС».
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07.03.2018 11:59
Открыты продажи в корпусе «А» ЦДС «Новое Янино»
Группа ЦДС открыла продажи в корпусе «А» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2019 года.
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