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Фонтанка.fi
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12.03.2018 12:09

СМИ: Российские дипломаты не оплатили около 70 штрафов за неправильную парковку в Хельсинки

Сотрудники российского посольства в финской столице в прошлом  году получили больше штрафов за неправильную парковку, чем их коллеги из дипмиссий других стран. При этом россияне оплатили всего один штраф из 72. Об этом сообщает Yle со ссылкой на муниципальный надзор за парковкой города Хельсинки.

Вслед за российскими дипломатами в этой статистике идут французы. Сотрудникам посольства Франции в 2017-м выписали 23 штрафа, из которых они не оплатили ни одного.

Дипломаты из Китая и Саудовской Аравии получили по 22 квитанции. Китайцы оплатили 3, а подданные монархии на Аравийском полуострове были более законопослушными, заплатив за 6 своих нарушений. 

Работники американской дипмиссии в Финляндии оплатили практически все свои штрафы  – 12 из 14. 

Всего дипломатам из других стран за год было выписано 333 квитанции за неправильную парковку, из которых было оплачено всего 20%. При этом в муниципальном надзоре за парковкой подчеркивают, что для посольств оплата штрафов является добровольной. 

Представителям некоторых стран не выписали ни одного штрафа. В список самых законопослушных вошли, к примеру, дипломаты из Эстонии, Норвегии, Швейцарии, Северной Кореи, Грузии и Таиланда.


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