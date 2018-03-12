Главный врач Англии: Отравление Скрипаля затронуло до 500 человек

Спустя неделю после отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля власти требуют от местных жителей, которые посещали тот же ресторан, постирать одежду и очистить все украшения, мобильные телефоны и любые другие предметы антисептическими салфетками.

Об этом 12 марта пишет Daily Telegraph. Сотрудники ресторана, в котором обедали Скрипаль и его дочь перед госпитализацией, должны уничтожить всю одежду, которую носили в тот день, и посетить врача. То же самое касается работников паба, который пара посетила в тот же день. Следы вещества, которым был отравлен экс-разведчик, нашли в обоих местах.

Главный врач Англии Салли Дэйвис заявила, что отравление могло затронуть до 500 человек. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет 12 марта заседание Национального комитета безопасности. В его ходе Мэй может официально возложить на Россию ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.