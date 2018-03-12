Главный врач Англии: Отравление Скрипаля затронуло до 500 человек
Спустя неделю после отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля власти требуют от местных жителей, которые посещали тот же ресторан, постирать одежду и очистить все украшения, мобильные телефоны и любые другие предметы антисептическими салфетками.
Об этом 12 марта пишет Daily Telegraph. Сотрудники ресторана, в котором обедали Скрипаль и его дочь перед госпитализацией, должны уничтожить всю одежду, которую носили в тот день, и посетить врача. То же самое касается работников паба, который пара посетила в тот же день. Следы вещества, которым был отравлен экс-разведчик, нашли в обоих местах.
Главный врач Англии Салли Дэйвис заявила, что отравление могло затронуть до 500 человек. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет 12 марта заседание Национального комитета безопасности. В его ходе Мэй может официально возложить на Россию ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом.
Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».
В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений.
По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.