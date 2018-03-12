Россия: погружение в Московию

Еще
12:44 12.03.2018
Особое мнение / Андрей Заостровцев все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Антон Мухин
Борис Подопригора
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Михаил Бродский
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Николай Буров
Николай Нелюбин
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Андрей Заостровцев
Пришлите свою новость!
12:41
На юго-западе Петербурга горит долгострой ГК «Город»
12:35
20 городских автостоянок переводятся на автоматический режим работы
12:32
В надругательстве над могилами Смоленского кладбища увидели идеологию мизантропии
12:31
Петербургский избирком не признал лёд Фонтанки площадкой для агитации
12:20
Евросоюз продлил санкции против России
12:08
На мусорный полигон во Всеволожском районе пожаловались в прокуратуру
12:05
У «Звездной» эвакуировали инспекцию ФНС
12:04
На международной «Неделе мозга» расскажут о киборгах
12:01
Российские ракеты «Триумф» прилетят в Турцию в 2020-м
11:55
Сосульки отправили 7 петербуржцев на больничный за выходные
11:50
Горизбирком не подтвердил жалобы бюджетников на принуждение голосовать на работе
11:49
Портфель проектов группы «Эталон» за год подорожал на 10%
11:45
Главный врач Англии: Отравление Скрипаля затронуло до 500 человек
11:40
Фильм со Шнуровым выбил «Довлатова» из лидеров проката
11:30
Более 230 тысяч петербуржцев решили голосовать не по месту жительства
11:21
Илон Маск рассказал, как был в шаге от провала
11:18
Жадных до чужих кошельков пенсионеров в Петербурге обманули на 880 тысяч
11:14
На экономическом форуме в Петербурге поговорят о доверии
11:04
Петербургским девушкам расскажут, как защититься от рака груди
11:03
Участок с видом на озеро Разлив уйдет с молотка почти за 50 млн рублей
11:00
Греческий клуб будет объяснять ФИФА и УЕФА, почему российский владелец выбежал на поле с пистолетом
10:53
В Петербурге умыкнули фуру с клинским грузом детских игрушек
10:36
Группа петербургских граффитистов нарисовала себе уголовные дела в парке отстоя
10:26
В центре Петербурга лопнула отремонтированная труба
10:21
Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами «Краснополь» на Лужском полигоне
10:19
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» продолжают набор
10:05
У проданной со скидкой в 632 миллиона земли во Всеволожске наметился хозяин
09:59
Медведев назначил трех заместителей министров
09:52
Полиция Петербурга искала взрывчатку в припаркованных у школы автомобилях
09:46
Студентов Стэнфорда ограничат в стажировках в Москве
09:41
Пропуская встречку, петербуржец нарвался на льдину и сюрприз от ЖКС
09:35
Чиновник Смольного угнал автомобиль из-под носа водителя
09:31
Мга осталась без электричества
09:23
СМИ: Великобритания готова официально обвинить Россию в отравлении Скрипаля
09:14
Россияне разлюбили машины премиум-класса
09:06
СМИ: Белорусский госбанк хочет купить украинскую «дочку» Сбербанка
08:52
В Вене у резиденции посла Ирана неизвестный набросился с ножом на людей
08:40
В Петербурге полиция лишила сторонников Явлинского 330 листовок
08:32
Нарушителям из Пулково полетели «письма счастья»
08:25
В Руанде молния ударила в церковь и убила 16 человек
08:15
Российский бизнесмен с оружием прервал футбольный матч в Греции
08:05
Минобороны начнёт утилизировать ракеты «Сатана»
01:33
Виктор Шендерович представит книгу о Полунине, Норштейне и Петрушевской
01:17
Почему вымерли мамонты и можно ли их клонировать, расскажут ученые
00:47
Всеволожский Следком ищет сына арестованного бизнесмена Александра Ефимова
11/03
Юлия Самойлова представит Россию на Евровидении
11/03
При ЧП с самолетом погибла дочь крупного турецкого предпринимателя, устроившая девичник в ОАЭ
11/03
Яшин сообщил об изъятии полицией тиража доклада «Путин. Итоги. 2018»
11/03
Петербургские автовладельцы продолжают нести потери в "ледяной войне": список жертв достиг 12
11/03
Архив закрытого в связи с наркотическим скандалом сайта Russianplanes попал в открытый доступ
11/03
Падающие сосульки отправили в больницу двух петербурженок
11/03
Турецкий самолет разбился в горах на территории Ирана
11/03
В центре Петербурга лед с крыши пробил люк иномарки - седьмой случай за день
11/03
Могерини сообщила о готовности ЕС поддержать ввод миротворцев в Донбасс
11/03
У воняющего полигона в Подмосковье задержали около десятка протестующих
11/03
Польша построит забор на границе с Россией, Белоруссией и Украиной
11/03
Шипулин финишировал третьим в масс-старте в Контиолахти
11/03
В Чите полиция объявила собрание жильцов митингом и задержала двоих
11/03
МВД поддержало идею распространить европротокол на все ДТП без пострадавших
11/03
Опасности на «Пушкинской» не нашли
11/03
Бекмамбетов спродюсировал продолжение триллера «Убрать из друзей»
11/03
"Проспект Большевиков" открыли, очередь - за "Пушкинской"
11/03
Станцию "Проспект Большевиков" закрыли на проверку
11/03
Председателя «Яблока» Слабунову задержали за нарушение закона о митингах
11/03
«Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде
Предыдущие новости
Архив материалов
Версия для печати
12.03.2018 11:38
Россия: погружение в Московию
Оценивая прошедшие 6 лет (2012-2017), стоит обратить внимание прежде всего на то, что Россия прекратила даже небольшие медведевские колебания («свобода лучше, чем несвобода» и т. п.) и заложила основательный фундамент Московии 3.0.

Для начала – немного истории. Поскольку довольно подробно писал на «Фонтанке» в статье «1917-2017: что это было?» о том, что СССР был не чем иным, как традиционным обществом современного типа (эпохи индустриализации), то ограничусь констатацией: он же был и Московией 2.0. Этот социальный порядок отбросил проникновение институтов западной цивилизации примерно на 70 лет (частной собственности, рынка, верховенства права и представительного правления) и с удивительной степенью схожести воспроизвел общество XVI-XVII веков. Принадлежность всего и вся государству, одержимому мессианской идеей и ее распространением путем интервенций, экспортирующих во внешний мир собственный социальный порядок. 

Смута 1990-х годов закончилась, проникновение институтов альтернативной цивилизации в российское общество было остановлено в самом начале XXI века. Дело ЮКОСа, несомненно, самый яркий символ такой остановки и, одновременно, разворота в направлении строительства Московии 3.0. И, как уже отмечал выше, спустя полтора десятка лет мы имеем завершенный фундамент второй раз воскресшего социального устройства. Постараюсь показать это с помощью «врага»: различных международных рейтингов состояния институциональной среды.

Несвобода лучше, чем свобода

Сразу обращусь к нацпатам (национал-патриотам) всех цветов и оттенков. Меня часто очень удивляет ваша реакция на всякие там сотые и сто двадцатые места России. Если бы я принадлежал к вашему племени, то видел бы в них несомненные достижения родной страны. Ведь за образец в этих рейтингах принимается некое идеальное состояние правового общества, свободного рынка и прочих несовместимых с русской цивилизацией вещей. И чем дальше последняя от них, тем более русской она является. Тут все по анекдоту про трусы и крестик. Будьте последовательными, а мы – приступаем.  

Начнем с Индекса человеческих свобод (Human Freedom Index) Института Катона (Вашингтон). Кстати, того самого, где бывший советник президента РФ Андрей Илларионов работает. В 2012 г. Россия не занимала высокого места – была 104-й из 154 стран. Ее оценка (по 10-балльной шкале) составила 6,47, в том числе показатель экономической свободы равнялся 6,64, а личной свободы – 6,30. 

Индекс стал составляться с 2008 г., и тогда Россия была 99-й. Последний же год, который оценивает Индекс, – 2015. В том году она оказалась на 126-м месте из 159 стран, и ее оценка была 6,11. Потеряли 0,36 балла. При этом экономическая свобода сократилась незначительно – 6,60, но личная, понятно, покатилась вниз − 5,63. По первому показателю Россия на 100-м месте, по второму – на 134-м. 

Перейдем теперь к Индексу демократии, который формирует исследовательское подразделение известного журнала Economist (Economist Intelligence Unit). В Индексе демократии – 2013 (показывает реальное положение дел год назад, т. е. в 2012 г.) Россия занимала 125-е место среди  оцениваемых 167 стран. Согласно последним данным (Индекс демократии – 2017), она сместилась на 135-е место. С ее баллом 3,17 (высший балл – 10) она еще пока опережает Беларусь (138-е место, 3,13) и Казахстан (141-е место, 3,06), но почему-то есть уверенность, что это «отставание» не надолго. Ведь еще в докладе 2010 г. российский балл был 4,26, и страна не попадала в разряд авторитарных. 

Возьмем проект Всемирного банка «Глобальные индикаторы государственного управления» (World Governance Indicators). Россия в 2012 г. по такому индикатору как выборность и подотчетность правительства имела перцентильный ранг 19,25; в 2016 – 15,27 (он показывает, какой процент стран располагается выше, и какой – ниже). По верховенству права перцентильный ранг 2012 г. – 24,41; 2016 г. − 21,15.  

Невысокое место у России по Индексу экономической свободы «Фонда наследия» (Heritage Foundation). Индекс-2017 (отражает ситуацию 2016 г.) отвел России 114-е место из 180 стран. Поскольку методология его составления поменялась по сравнению с предыдущими, то сравнение по годам не будет показательным. В 2016 г. Россия попадает в категорию стран с преимущественно несвободной экономикой. Интересно отметить, что ее экономика менее свободна, чем в Таджикистане (109-е место) и Азербайджане (68-е место), а экономика Казахстана так и вовсе 42-я! 

Эксперты «Фонда наследия» пишут: «Российская экономика несет серьезный ущерб от вопиющего пренебрежения верховенством права и концепцией ограниченного правительства.  Частный сектор остается маргинализированным структурными и институциональными ограничениями, вызванными все растущими посягательствами государства на рынок». 

Если в 1998-1999 гг. государство контролировало 10% нефтедобычи, то к 2012 г. эта доля подскочила до 40-45%. Последние сведения относятся к 2015 г., когда доля государства составила 59%. И этот процесс в 2015 г. отнюдь не остановился. Нечто похожее происходит и в банковской сфере, где по имеющимся оценкам после серии недавних банкротств крупных частных банков доля банков с государственным участием дошла до 70%. 

Российское государство крайне агрессивно по отношению к частному бизнесу. В декабре 2015 г. президент РФ в послании Федеральному собранию приводил следующие цифры: в 2014 г. было возбуждено почти 200 тыс. уголовных дел по экономическим статьям, до суда дошло 46 тыс., и еще 15 тыс. развалились в суде. Приговором закончились лишь 15% дел. При этом 83% предпринимателей, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, потеряли свой бизнес. Как выразился президент, «их попрессовали, обобрали и отпустили». Что ж, гуманизм так и хлещет!

В 2016 г. ситуация не улучшилась: было возбуждено 240 тыс. уголовных дел по экономическим преступлениям, при этом до суда дошло не более 18%. А к реальным срокам лишения свободы приговорили не более 20% обвиняемых. Эти соотношения (дошедшие до суда дела/возбужденные дела и приговоренные к реальным срокам/дошедшие до суда) можно смело считать индексами государственного рэкета. 

«Чрезвычайные притеснения, которым подвержены простолюдины, лишают их вовсе бодрости заниматься своими промыслами, ибо чем кто из них зажиточнее, тем в большей находится опасности не только лишиться своего имущества, но и жизни». Нет, это не из «Новой газеты», как, наверное, вы догадались разве что по стилю. Это английский посланник Джайлс Флетчер о Московии 1588 года. 

Неомосковия

Что мы имеем в итоге? Московию 3.0. Воспроизвелось деление владений на поместные и вотчинные. Нынешние боссы госкомпаний и госкорпораций являют собой помещиков, временно наделенных активами для кормления милостью государства. В то время как формально частные собственники – это вотчинники. Однако, как и в Московии, этот слой отнюдь не собственники в том смысле, как это имеет место в западной цивилизации. Их всегда можно лишить их собственности по произволу властей; они не более чем условные собственники или, точнее, держатели имущества. До тех пор и пока им это позволяется.

В старой Московии всякая собственность – служебная: «земля не должна выходить из службы государевой». В сущности, таковой собственность в кавычках является и в Московии нынешней. Стратегические решения крупные собственники самостоятельно принимать не вольны. Надо согласовать с неким «высшим руководством». И в т. н. «просьбах» этому руководству не принято отказывать. Но даже такое лояльное поведение все менее и менее гарантирует сохранность активов и просто личную свободу.

Очевидно, что такая система ни в малейшей мере не сочетаема с верховенством права, ни, тем более, с подотчетностью правительства. Игра здесь ведется не по заранее установленным и обязательным для всех нормам. Она определяется текущей целесообразностью в представлении тех, кто наделен неформальными полномочиями диктовать свои условия. Все строится на верховной воле, спускающей вниз свои теневые (официально не фиксируемые) директивы. Какие уж тут «неотчуждаемые права»! Какая уж тут подотчетность! Ничто не должно составлять препятствия для воплощения желаний тех, кому дано вершить судьбы прочих. 

Не так давно я говорил, что частная собственность в России – маргинальна. Квартиры, дачи, автомобили. Такая вот «святая троица». Теперь даже в этом не уверен. Московская реновация посеяла сомнения. Понятно, что и далее государство будет все более и более наползать на частную жизнь. Ресурсы скудеют. 

Человек в описанных социальных порядках лишен «суверенитета». Самопринадлежности (у юристов она описывается как базовые права человека). Он принадлежит целому. А это «целое»  говорит: «Жаловать своих холопей мы вольны и казнить их также вольны». Именно так оно понимает свой суверенитет. И готово всеми силами защищать его от супостата (Запада), который угрожает ему отнюдь не ПРО, а правом индивида на самого себя. Соблазн последним − вот главное направление агрессии Запада против «русского мира» (какое там, к чертовой матери, НАТО!). 

В то же время жители Московии 3.0 в большинстве своем не жаждут закрепления за собой неотчуждаемых прав. Если вернемся к Индексу демократии Economist Intelligence Unit, то заметим, что один из его компонентов – это политическая культура, которая описывается как отношение масс к демократии. Чем оно лучше в опросах программы «Обзор глобальных ценностей» (World Values Survey), тем выше балл. Так вот, у России он 2,5. Хуже только в Северной Корее (1,25), Центральной Африканской Республике (1,88) и Армении (1,88). Аналогичный российскому уровень политической культуры в Пакистане и Афганистане. Россияне с удовольствием делегируют все права Левиафану.

В прошлом году на конференции в Хельсинки один из изучающих Россию, но ничего не понимающих в ней, стал возражать после моего доклада: «Как же так! Русские в опросах отвечают, что предпочитают демократию!». Ему не хватило разумения на этом не останавливаться и спросить далее: «А была ли демократия при Сталине?». «Конечно была, − ответил бы ему «наш человек». − Больших начальников сажали и расстреливали».  На этом можно поставить точку. 

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
Новости компаний
предоставлено компанией Setl City
12.03.2018 11:02

Паркинг в рассрочку по цене аренды – только в «Петербургской Недвижимости»

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, - от 5 000 рублей.
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00

Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ

Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00

КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9

Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
другие статьи автора
11:38
Россия: погружение в Московию
24/02
Почему Кремль берет вверх над Западом?
07/02
К чему ведет презумпция виновности денег
31/01
Как отличить серьезные санкции от их «симулякров»
Мы в соцсетях

Новости компаний
предоставлено компанией Setl City
12.03.2018 11:02
Паркинг в рассрочку по цене аренды – только в «Петербургской Недвижимости»
Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, - от 5 000 рублей.
Магазин "Кей"
12.03.2018 10:00
Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ
Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
09.03.2018 10:00
КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9
Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung
Ленстройтрест
07.03.2018 16:12
Генеральный директор «Ленстройтрест» вошла в число влиятельных женщин Петербурга
Генеральный директор ЗАО «Ленстройтрест» Валерия Малышева второй год подряд входит в число влиятельных женщин Петербурга. Премия «Влиятельные женщины Петербурга» ежегодно проводится газетой «Деловой Петербург» и приурочена к Международному женскому дню 8 марта.
ГК «КВС»
07.03.2018 15:41
Приведи друга – получи сертификат IKEA на 30 000 рублей
6 марта стартовала новая акция «Приведи друга» от компании «КВС».
Группа компаний «ЦДС»
07.03.2018 11:59
Открыты продажи в корпусе «А» ЦДС «Новое Янино»
Группа ЦДС открыла продажи в корпусе «А» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2019 года.
Пресс-служба школы "Летово"
07.03.2018 11:04
Школа «Летово» приглашает поговорить об образовании будущего
Что такое школа будущего? Какие компетенции понадобятся сегодняшним школьникам через 10-15 лет? Как мотивировать ребенка учиться? Ответы на эти и многие другие вопросы родители школьников смогут получить 17 марта в пространстве «Среда».
Магазин "Кей"
07.03.2018 10:00
Что подарить маме и бабушке на 8 марта: полезные советы экспертов КЕЙ
Наверное, каждый согласится, что нет в нашей жизни людей важнее, чем мама и бабушка. Специалисты компании КЕЙ подготовили обзор полезных и оригинальных подарков для них на Международный женский день
АО «ГК «Эталон»
06.03.2018 18:15
Директор по правовым вопросам «Эталона» вошла в рейтинг «Влиятельных женщин Петербурга»
В ежегодный список «Влиятельных женщин» газеты «Деловой Петербург» в 2018 году вошла директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина.
Фото предоставлено компанией Setl City
06.03.2018 17:40
Setl City проектирует новую школу и два детских сада в ЖК «Солнечный город»
Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.