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12.03.2018 11:30

Более 230 тысяч петербуржцев решили голосовать не по месту жительства

Более 230 тысяч горожан подали в Петербурге заявление о голосовании на президентских выборах не по месту жительства. Об этом 12 марта заявил журналистам глава городской избирательной комиссии Виктор Панкевич.

По его словам, более 9 тысяч человек обратились за этой услугой в многофункциональные центры, через территориальные избирательные комиссии о ней попросила 41 тысяча избирателей, через портал госуслуг подали запрос 87 тысяч петербуржцев.

Он также отметил, что несмотря на возможность проголосовать там, где удобно, на ряде участков, прикреплённых к Петербургу, уже идёт досрочное голосование. Речь о полярных станциях. «На 12 марта на 5 полярных станциях уже проголосовали 162 человека», – добавил глава горизбиркома.

Выборы президента России состоятся 18 марта.


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