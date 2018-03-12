Паркинг в рассрочку по цене аренды – только в «Петербургской Недвижимости»

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила новые условия на покупку парковочных мест в жилых комплексах Setl City. Теперь для клиентов доступна беспроцентная рассрочка от застройщика с ежемесячным платежом, сопоставимым со стоимостью аренды паркинга, – от 5 000 рублей.

Предложение распространяется на машино-места в подземных отапливаемых паркингах ЖК «Чистое небо» в Приморском районе, ЖК «Невские паруса» в Невском районе, ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе и ЖК «GreenЛандия 2» в микрорайоне Мурино от Setl City. Минимальный первый взнос для оформления рассрочки на паркинг — 100 тысяч рублей.

Подробнее об условиях рассрочки можно ознакомиться на сайте https://www.spbrealty.ru или по телефону 33-55555

Брокером объектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations