Илон Маск рассказал, как был в шаге от провала

Основатель Tesla Motors и Space X рассказал, как чуть не потерял оба своих детища. Компании были настолько близки к банкротству, что этого едва не произошло.

Как стало известно 12 марта, Илон Маск поделился откровениями во время крупнейшего в южной части США фестиваля South by SouthWest (SXSW). Оставаясь всего с 40 миллионами личных долларов в кармане, он вынужден был принимать решение, какой из компаний помочь.

О том, как теперь уже легендарная Space X была спасена на «коже зубов», читайте на «Водителе Петербурга».