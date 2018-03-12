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12.03.2018 11:21

Илон Маск рассказал, как был в шаге от провала

Основатель Tesla Motors и Space X рассказал, как чуть не потерял оба своих детища. Компании были настолько близки к банкротству, что этого едва не произошло.

Как стало известно 12 марта, Илон Маск поделился откровениями во время крупнейшего в южной части США фестиваля South by SouthWest (SXSW). Оставаясь всего с 40 миллионами личных долларов в кармане, он вынужден был принимать решение, какой из компаний помочь.

О том, как теперь уже легендарная Space X была спасена на «коже зубов», читайте на «Водителе Петербурга»

 


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