Жадных до чужих кошельков пенсионеров в Петербурге обманули на 880 тысяч

В Петербурге отправили на пять лет в колонию общего режима двоих жуликов, специализировавшихся на отъеме наличности у доверчивых, но жадных пенсионеров.

Как сообщает 12 марта объединенная пресс-служба судов города, преступная схема держалась на желании граждан присвоить чужое. Преступники выслеживали около банков или почтовых отделений людей преклонного возраста, снимавших со своих счетов крупные суммы. Затем один из злоумышленников заводил с будущей жертвой беседу на улице, показывая якобы только что найденный кошелек с крупной суммой денег и предлагая эти деньги поделить где-нибудь в безлюдном месте. Затем подключался второй соучастник, который утверждал, что потерянный кошелек — его, и требовал возвратить ему деньги.

«Владелец» кошелька требовал у соучастника и потерпевшего показать карманы и имеющиеся у них купюры, чтобы сверить номера. Злоумышленники вынуждали потерпевшего передать наличность в руки «владельца» кошелька. Затем реальные купюры подменялись на «куклу», которая и возвращалась обманутому. Таким образом мошенникам удалось обмануть 6 человек, «собрав» с них почти 880 тысяч рублей.

Каждому из соучастников преступной концессии суд назначил реальный срок – 5 лет колонии общего режима.