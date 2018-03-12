На экономическом форуме в Петербурге поговорят о доверии

Главной темой Петербургского международного экономического форума станет «экономика доверия».

Об этом 12 марта сообщается на официальном сайте «Росконгресса» (организатор форума). Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил: «Президент определил цель вывести темпы роста российской экономики на уровень выше среднемировых. Для этого инвестиции должны составить 25-27% ВВП. Это комплексная задача, которая требует системного развития инфраструктуры и экспортных возможностей, создания новых удобных инструментов финансирования, значительного упрощения административных процедур, предсказуемых макроэкономических условий. Однако всего этого будет недостаточно, если на качественно новый уровень не выйдет доверие между населением, бизнесом и государством».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что, по ее мнению, последствия кризиса в России уже преодолены, вопрос в том, что станет «новой моделью роста». «Экономический рост требует финансовых ресурсов, а эффективность финансового посредничества в целом и развитие институтов длинных денег невозможны без доверия между экономическими агентами, доверия к институтам. К факторам, способствующим повышению доверия к финансовой системе, относятся добросовестность участников, здоровая конкуренция, защита прав вкладчиков и акционеров. Эти и связанные с ними темы будут активно обсуждаться на форуме», – заявила глава ЦБ.

Странами – гостями ПМЭФ в этом году станут Франция и Япония. Также в Петербурге ждут бизнесменов из США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Напомним, ПМЭФ пройдет в Северной столице с 24 по 26 мая 2018 года.