Греческий клуб будет объяснять ФИФА и УЕФА, почему российский владелец выбежал на поле с пистолетом
Греческий футбольный клуб АЕК отправляет в ФИФА и УЕФА жалобы на команду ПАОК после того, как на поле выбежал российский бизнесмен Иван Саввиди с пистолетом.
Об этом сообщает 12 марта «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС. Напомним, владелец ПАОК Саввиди вышел на поле во время матча между его командой и АЕК. Его возмутило, что судья не засчитал его клубу гол из-за офсайда. Арбитру предприниматель показал свое огнестрельное оружие и пообещал: «Ваша карьера судьи закончилась». Матч был досрочно завершен. Спустя два часа рефери все же решил засчитать гол, который был якобы забит из офсайда. В результате победу присудили ПАОК со счетом 1:0.
Справка:
Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем «Группы Агроком». Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых — компания «Донской табак» (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс — ГК «Тавр», тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды «Аква-Дон», а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения).
Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба «Ростов», а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.