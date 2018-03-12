Греческий клуб будет объяснять ФИФА и УЕФА, почему российский владелец выбежал на поле с пистолетом

Греческий футбольный клуб АЕК отправляет в ФИФА и УЕФА жалобы на команду ПАОК после того, как на поле выбежал российский бизнесмен Иван Саввиди с пистолетом.

кадр из видео

Об этом сообщает 12 марта «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС. Напомним, владелец ПАОК Саввиди вышел на поле во время матча между его командой и АЕК. Его возмутило, что судья не засчитал его клубу гол из-за офсайда. Арбитру предприниматель показал свое огнестрельное оружие и пообещал: «Ваша карьера судьи закончилась». Матч был досрочно завершен. Спустя два часа рефери все же решил засчитать гол, который был якобы забит из офсайда. В результате победу присудили ПАОК со счетом 1:0.