В Петербурге умыкнули фуру с клинским грузом детских игрушек

Похитителя фуры с детскими игрушками разыскивает полиция Фрунзенского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, синий тягач Volvo с прицепом бесследно исчез на пересечении Павловского шоссе и трассы А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо) в ночь на 11 марта. Хозяйка фуры, индивидуальный предприниматель, оценивает стоимость украденного транспортного средства в 1,15 млн рублей. При этом незадолго по похищения фуру успели загрузить детскими игрушками в порту Усть-Луги. Груз, стоимость которого не уточняется, предназначался для подмосковного города Клин.

Впрочем, потерпевшая указывает на подозреваемого — 32-летнего местного жителя. Сейчас его разыскивают.