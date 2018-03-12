Группа петербургских граффитистов нарисовала себе уголовные дела в парке отстоя

Сотрудники транспортной полиции задержали группу граффитистов на станции Сосново в Петербурге, сообщает 12 марта пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу.

Молодые люди ночью проникли в парк отстоя и, видимо, по-своему попытались сделать его менее невзрачным, раскрасив вагоны пригородной электрички из аэрозольных баллончиков. Что именно изобразили нарушители, пресс-служба не уточняет, но транспортная полиция определила их как «райтеров» – художников-граффитистов. Все они живут в Петербурге, имеют официальные места работы, самому младшему 21 год, самому старшему – 30 лет.

Художества задержанных вылились в уголовное дело по ст. 214, ч. 2, УК РФ (вандализм). Всем райтерам, кроме одного, грозит лишение свободы сроком до 3 лет. «Отличившийся» граффитист во время задержания оказал сопротивление сотруднику транспортной полиции и пошел по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ней предусмотрено до 10 лет тюрьмы. «Противозаконный поступок будет влиять на всю дальнейшую судьбу и карьеру не только самих молодых людей, но и их родственников», – отмечает пресс-служба ведомства.