Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами «Краснополь» на Лужском полигоне

Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с применением модернизированных снарядов «Краснополь».

Кадры учений на Лужском полигоне в Ленинградской области 12 марта опубликованы на официальном канале Министерства обороны России в YouTube.

«Краснополь» — высокоточный управляемый снаряд, калибр которого составляет 152 и 155 мм. Снаряд снабжен реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Вероятность попадания в цель составляет не менее 95 процентов. В Минобороны добавили, что подобные боеприпасы применяют для ликвидации диверсионных групп террористов в Сирии.