Лёд на вашу машину. Что делать?

2 Зафиксируйте повреждение



Ни в коем случае не передвигайте машину, а оставьте всё как есть. А еще лучше — сфотографируйте место происшествия. При этом постарайтесь сделать привязку к местности: лучше всего, если в кадр попадет табличка с адресом дома. Это поможет взыскать ущерб. Если ледяная атака произошла только что, попробуйте найти свидетелей и записать их контакты.

Убедитесь также, что стали жертвой чьей-то халатности, а не собственной невнимательности. Если возле дома висела табличка с предупреждением о возможном падении наледи или плановой чистке крыш и призывом не парковать транспортные средства, велик риск проиграть в суде.