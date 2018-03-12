Петербургскую явку подвесят к урнам и скамейкам

По заветам из Москвы в Северной столице по соседству с избирательными участками появятся еще одни урны для голосования. “Бюллетени” раздали чиновникам Смольного, те - запаниковали.

В Петербурге 18 марта можно будет выбрать не только президента России. В Смольном нашли способ, как увеличить явку: бюджетникам предложили пройти анкетирование и сообщить, как они бы хотели улучшить городскую среду. Опрос связали с проектом «Твой бюджет», однако по сути никакого отношения к нему он не имеет. Чиновники же заподозрили, что руководство таким образом хочет отследить, как они ходят на выборы.

За две недели до президентских выборов сотрудникам комитетов Смольного и администраций районов раздали анкеты с логотипом «Твой бюджет». В них предлагается заполнить графы «улица», «двор», «сквер» и написать, каким образом там нужно улучшить благоустройство. В анкете также нужны ФИО и контактные данные для связи. Заполненную анкету чиновники должны будут бросить в специальный ящик, который 18 марта будет установлен при входе в избирательный участок.

Как рассказали «Фонтанке» в трех комитетах Смольного, сотрудникам раздали сразу по несколько анкет на руки, объяснив, что их нужно заполнить самим и заодно часть передать родственникам и друзьям. По утверждению собеседников «Фонтанки», в отделах кадров госслужащим поясняли, что анкетирование обязательно. По мнению чиновников, согласившихся побеседовать с «Фонтанкой», отслеживать их визит будут по специальному коду, которым помечена каждая анкета. В трех анкетах, которые прислали в редакцию из разных комитетов, коды действительно отличаются друг от друга. Суждение о том, что таким образом будут отслеживать явку, показалось отдельным служащим настолько реальным, что в одном из ведомств на всякий случай решили выбрать ответственного, который 18 марта объедет несколько районов и закинет в ящики на разных участках заполненные анкеты своих коллег.

Как утверждают в некоторых районных администрациях, чиновников «попросили» не только заполнить анкеты, но и стать волонтерами 18 марта – дежурить возле ящика на избирательном участке. «Я не понимаю, где мне найти столько людей, они и так задействованы на выборах, а тут еще надо каждый из УИКов закрыть. Волонтерам нужно будет следить за тем, чтобы в эти ящики не вбрасывали анкеты пачками», – поделился с «Фонтанкой» один из глав районов, пожелавший остаться неназванным. Другой, также на условиях анонимности, сообщил, что намерен проигнорировать просьбу найти волонтеров. В одном из центральных районов города намерены подключить муниципалов для организации дежурств у ящиков.

Могут поучаствовать в анкетировании и обычные горожане, правда где им взять бюллетени, пока не очень ясно. В одном из районов «Фонтанке» заявили, что бюллетени распространят по почтовым ящикам.

Несмотря на то, что на анкетах стоит пометка «Твой бюджет», фактически к проекту с таким названием, реализуемому в городе с 2016 года, они отношения не имеют. Администраторы группы «Твой бюджет-Санкт-Петербург» даже опубликовали «ВКонтакте» соответствующее разъяснение: «Если вы увидите в администрациях района и муниципалитетов урны с логотипом "Твоего бюджета" для бумажных анкет, вы можете рассказать о том, что нужно изменить в районе. Это опрос общественного мнения, который проводится Правительством Санкт-Петербурга в рамках нашего проекта и приоритетного национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Реализация наиболее актуальных предложений должна быть включена в план работы органов власти на 2018 и последующие годы. Организаторы "Твоего бюджета" еще раз подчеркивают, что заполнение бумажной анкеты не дает права на участие в проекте "Твой бюджет". Мы уже приняли все заявки, подвели итоги и готовимся к следующим этапам».

Напомним, что проект «Твой бюджет» предполагает подачу заявок на реализацию какой-либо идеи в рамках района, после этапа конкурсного отбора лучшие предложения получают финансирование. Для каждого из районов – участников проекта предусмотрено выделение 10 млн рублей. Под анкетирование, проходящее под маркой «Твоего бюджета», конкретных денег не заложено. Нет и четкого регламента, как именно нужно обрабатывать полученные от жителей 18 марта наказы. Скептики шутят: не исключено, что заполненные анкеты после выборов обнаружатся в пункте сдачи макулатуры. Впрочем, «Фонтанку» в районах заверили, что тщательно изучат, чего именно хотят жители, и постараются учесть их пожелания при формировании программы благоустройства в 2019 году.

Идея устроить опросы по теме благоустройства родилась в Москве в Министерстве строительства и ЖКХ. Там в конце 2017 года утвердили документ о проведении голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Как писала газета «Ведомости», опросы, которые определят порядок реализации программы, решили провести в 81 регионе (Москва и Петербург в список не попали). Дату и место проведения голосования регионы должны были выбрать самостоятельно, но обязательно до 23 марта. В итоге большинство регионов привязали анкетирование к дате президентских выборов.

Свое мнение об опросах в регионах в январе 2018 года на заседании Центризбиркома высказывала его глава Элла Памфилова. Она поручила главам региональных избирательных комиссий выяснить у властей подробности проведения общественных референдумов: "Если это предполагается проводить на территории, в одном здании, там, где будут проходить выборы, вы должны четко сформулировать жесткие требования, исходя из вопросов безопасности", – подчеркнула глава ЦИК. По мнению Памфиловой, нельзя допустить "путаницы и спекуляции", "чтобы два хороших дела не смешались в одну кучу, и в результате мы получили негатив".

В петербургском избиркоме также заметили – анкетирование и опросы не имеют никакого отношения к избирательным комиссиям: «До организующих такие проекты органов исполнительной власти доведено, что в помещениях для голосования никаких других мероприятий, кроме связанных с выборами президента России, происходить не должно. За этим мы обязательно проследим».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»