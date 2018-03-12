Медведев назначил трех заместителей министров

Павел Сорокин ранее был главой аналитического центра по топливно-энергетическому комплексу при Минэнерго. Чиновник стал финалистом конкурса «Лидеры России».

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