Медведев назначил трех заместителей министров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил трех новых заместителей министров здравоохранения, энергетики и экономического развития. Сообщение 12 марта опубликовано на сайте кабмина.
Заместителем главы Минздрава стал Олег Салагай. Замминистра энергетики назначен Павел Сорокин. Должность замглавы Минэкономразвития получил Илья Торосов.
Павел Сорокин ранее был главой аналитического центра по топливно-энергетическому комплексу при Минэнерго. Чиновник стал финалистом конкурса «Лидеры России».