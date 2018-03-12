В центре Петербурга лопнула отремонтированная труба

Не успели теплоэнергетики восстановить проблемный трубопровод в Центральном районе Петербурга, как внимания потребовал разлив кипятка практически там же.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром 12 марта горячая вода заливает пересечение 9-й Советской и Фуражного переулка, частично затоплена Госпитальная улица. Пешеходов по громкой связи предупреждают об опасности провала грунта, проезд автомобилей ограничен. Читатели навскидку оценили, что воды по щиколотку.

Ранее «Теплосеть Санкт-Петербурга» отчиталась об окончании ремонта 700 мм трубы у дома №31 по Греческому проспекту, который накануне утром оставил без тепла 38 домов. Работы продолжались до начала четвертого утра, но потеплеть батареи в квартирах вряд ли успели.

Как сообщили в комитете по энергетике, в девять часов утра на той же трубе обнаружили новый дефект. В этот раз она дала течь рядом с 9-й Советской, 4. В зону аварии попали все те же 38 домов, которые перевели на резервную схему отопления. «Теплосеть» своевременно комментарий не предоставила.