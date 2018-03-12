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12.03.2018 10:26

В центре Петербурга лопнула отремонтированная труба

Не успели теплоэнергетики восстановить проблемный трубопровод в Центральном районе Петербурга, как внимания потребовал разлив кипятка практически там же. 

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром 12 марта горячая вода заливает пересечение 9-й Советской и Фуражного переулка, частично затоплена Госпитальная улица. Пешеходов по громкой связи предупреждают об опасности провала грунта, проезд автомобилей ограничен. Читатели навскидку оценили, что воды по щиколотку. 

Ранее «Теплосеть Санкт-Петербурга» отчиталась об окончании ремонта 700 мм трубы у дома №31 по Греческому проспекту, который накануне утром оставил без тепла 38 домов. Работы продолжались до начала четвертого утра, но потеплеть батареи в квартирах вряд ли успели. 

Как сообщили в комитете по энергетике, в девять часов утра на той же трубе обнаружили новый дефект. В этот раз она дала течь рядом с 9-й Советской, 4. В зону аварии попали все те же 38 домов, которые перевели на резервную схему отопления. «Теплосеть» своевременно комментарий не предоставила.

читатель "Фонтанки"

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В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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