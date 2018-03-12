Полиция Петербурга искала взрывчатку в припаркованных у школы автомобилях

Информация о начиненной взрывчаткой машине проверялась в Петербурге. Отсутствие конкретики в телефонном звонке вынудило полицию обыскать все припаркованные у школы Калининского района автомобили.

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, накануне днем в дежурную часть регионального ГУ МВД позвонил мужчина и заявил, что через пару минут рядом со школой № 119 на Тимуровской улице взорвется припаркованная машина. Марку не назвал и положил трубку.

Школа находится в жилмассиве, рядом с ней оказалось множество припаркованных автомобилей. Полицейские наряды осмотрели каждую, заглянули и в 119-ю. Она пустовала, эвакуировать было некого.

В настоящее время инцидент квалифицирован как заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подозреваемым значится 47-летний гражданин Белоруссии. Его задержали нетрезвым.

Поздно вечером 11 марта полиция Красногвардейского района приняла не менее абстрактный звонок от 38-летнего местного жителя. Он поделился планами взорвать Сбербанк, но адрес не указал. К нему домой на Гранитной улице наведались полицейские, взяли покаянное объяснение. Уголовное дело пока не возбуждено.