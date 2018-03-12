Студентов Стэнфорда ограничат в стажировках в Москве

Стэнфордский университет (штат Калифорния, США) больше не будет отправлять студентов младших курсов на стажировку в Россию. При этом для старшекурсников и преподавателей именитого частного вуза пока ничего не изменится.

О решении руководства Стэнфорда 12 марта сообщает РБК со ссылкой на издание Stanford Daily. Как объяснил руководитель профильного подразделения вуза Рамон Салдивар, учебное заведение следует рекомендации Госдепа, запрещающей отправлять студентов младших курсов в те страны, которым дипломатическое ведомство США присвоило «третий уровень опасности».

Впрочем, для студентов старших курсов, а также преподавателей и других сотрудников Стэнфордского университета ничего не изменится. Они по-прежнему смогут приезжать в московский центр Карнеги (именно с ним сотрудничает американский вуз).

При этом в университете отметили, что ищут альтернативные варианты для отправки в Россию тех студентов младших курсов, которые стремятся поехать туда на стажировку.

Госдепартамент США поместил Россию в группу стран «третьего уровня опасности» в январе 2018 года. РФ оказалась в одном списке с Чадом, Нигером и Пакистаном. Принимая такое решение, дипломатическое ведомство указало на угрозу терактов, похищения иностранцев, а также беспорядков на Северном Кавказе «и в районе горы Эльбрус». Сыграло свою роль и сокращение численности персонала американских диппредставительств в России (это, по мнению Штатов, уменьшает возможность для юридической помощи пострадавшим).