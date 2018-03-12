Пропуская встречку, петербуржец нарвался на льдину и сюрприз от ЖКС

В Петербурге банальный разъезд во дворе закончился падением на новый «Рено» сразу двух глыб льда. Как стало известно 12 марта, инцидент произошел во дворе дома 12/1 по Новочеркасскому проспекту.

Находясь в шоке, автомобилист вызвал полицию и сотрудников местного жилкомсервиса. Только вот диалога не вышло: пропускавшего в момент падения встречку водителя обвинили буквально во всех смертных грехах.

Подробности и фото последствий ледовой «атаки» – на «Водителе Петербурга».