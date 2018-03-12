Чиновник Смольного угнал автомобиль из-под носа водителя

Уголовным делом закончилась поездка в такси для сотрудника комитета по образованию Петербурга. Быть пассажиром ему не понравилось, но водителя из чиновника не вышло.

Как стало известно «Фонтанке», беспокойный пассажир сел в белый Hyundai Solaris ночью 10 марта. Около половины второго 23-летний водитель остановился на заправке на Замшиной улице, 2а, но залить в бак бензин не успел. Оставшийся в салоне молодой человек, не теряя времени даром, уселся за руль и нажал на газ. Водитель Hyundai попытался было остановить угонщика, но оказался под колесами своего же автомобиля.

Впрочем, далеко пассажир не уехал. Его остановило бетонное перекрытие на углу площади Ленина и Арсенальной набережной. Подоспевшие сотрудники ГИБДД из разбитой иномарки достали 23-летнего старшего инспектора планово-финансового отдела комитета по образованию. За десятиминутную поездку на чужой машине он получил уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и был отпущен под подписку и обязательство больше не нарушать.