СМИ: Великобритания готова официально обвинить Россию в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально возложить на Россию ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Обвинения в покушении на убийство могут прозвучать 12 марта по итогам заседания Совета национальной безопасности, передает «Дождь» со ссылкой на The Times.

Газета уточняет, что на заседании Совета представят доказательства, которые связывают Россию с веществом, которым отравился Скрипаль. Источники издания сообщают, что министры выступают за новые санкции против России. Среди возможных мер называют выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно живут в Великобритании и связаны с Кремлем. По данным The Financial Times, глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон и глава минобороны Гэвин Уильямсон выступают за финансовые меры.

Ранее сообщалось, что в Лондоне также обсуждают возможность частичного бойкота чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.