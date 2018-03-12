СМИ: Великобритания готова официально обвинить Россию в отравлении Скрипаля
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально возложить на Россию ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Обвинения в покушении на убийство могут прозвучать 12 марта по итогам заседания Совета национальной безопасности, передает «Дождь» со ссылкой на The Times.
Газета уточняет, что на заседании Совета представят доказательства, которые связывают Россию с веществом, которым отравился Скрипаль. Источники издания сообщают, что министры выступают за новые санкции против России. Среди возможных мер называют выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно живут в Великобритании и связаны с Кремлем. По данным The Financial Times, глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон и глава минобороны Гэвин Уильямсон выступают за финансовые меры.
Ранее сообщалось, что в Лондоне также обсуждают возможность частичного бойкота чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом.
Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».
В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений.
По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.