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12.03.2018 09:06

СМИ: Белорусский госбанк хочет купить украинскую «дочку» Сбербанка

Белорусский государственный «Паритетбанк» остался единственным претендентом на покупку украинской «дочки» Сбербанка. Как пишет 12 марта «Коммерсантъ», финансовое учреждение еще в декабре предоставил все необходимые для заключения сделки документы в Национальный банк Украины (НБУ).

В НБУ изданию прокомментировали, что решение о продаже вынесут после изучения всего пакета документов. «Коммерсантъ» отмечает, что на судьбу сделки может повлиять тот факт, что акционером «Паритетбанка» является Виктор Шейман, который находится под санкциями США и Евросоюза.

Для Сбербанка сделка по продаже украинской «дочки» «Паритетбанку» позволит вернуть часть межбанковских кредитов. Перевести деньги напрямую пока невозможно из-за наложенным Киевом санкций. Если же это сделает «Паритетбанк» через связанный со Сбербанком белорусский БПС-банк, то подобных ограничений на расчеты не будет.

Санкции в отношении «дочек» российских банков на Украине — VS Bank, Сбербанка Украины, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка — были введены указом президента страны Петра Порошенко в середине марта 2017 года. 6 марта их продлили еще на год.


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ГК «КВС»
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Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Группа компаний «ЦДС»
28.02.2018 12:45
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