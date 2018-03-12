В Вене у резиденции посла Ирана неизвестный набросился с ножом на людей

Неизвестный мужчина с ножом напал на людей у резиденции посла Ирана в Вене. Инцидент произошел накануне, 11 марта.

Как сообщила городская полиция в Twitter, пострадал один из охранников резиденции, который был госпитализирован с порезами. Нападавшего ликвидировали в результате спецоперации. О личности и мотивах преступления ничего не сообщается.

Отметим, что это третий случай нападения с ножом на людей в столице Австрии за последние несколько дней. 7 марта аналогичная атака произошла возле японского ресторана в Вене. Преступнику удалось скрыться. Позже произошло еще одно нападение — у вокзала Вены, однако официально об их связи ничего не известно. Возле ресторана неизвестный с ножом начал беспорядочно бросаться на прохожих, рассказали очевидцы. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали мужчина, женщина и их взрослая дочь.