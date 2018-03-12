В Петербурге полиция лишила сторонников Явлинского 330 листовок

Агитатора за кандидата в президенты от партии «Яблока» остановили в метрополитене Петербурга. Вместе с ним в отдел полиции доставили и партию листовок.

Как стало известно «Фонтанке», неудачную площадку для агитации молодой человек 18 лет облюбовал утром 11 марта. Он напомнил пассажирам зеленой ветке метро о предстоящих выборах и выдвиженце от партии «Яблоко» Григории Явлинском. Из вагона поезда на станции «Гостиный двор» оппозиционера и оставшиеся у него 330 листовок забрали полицейские.

Нереализованные агитационные материалы «яблочнику» «обменяли» на протокол об административном нарушении.

Бороться с напоминанием о выборах в воскресенье пришлось не единожды. Ближе к семи часам вечера дежурные по станции «Купчино» заклеивали в одном из вагонов надпись, оскорбляющую действующего президента. Незадолго до этого жилищники удаляли подобное на фасаде дома №33/1 по улице Маршала Захарова. А на Невском проспекте уже после полуночи 12 марта лишнее заметили на информационном щите у автобусной остановки рядом с домом №150. К тексту о том, что «18 марта выбираем будущее» неизвестные добавили частицу «не».