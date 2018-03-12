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12.03.2018 08:34

Петербуржца нашли мертвым на кладбище - на могиле родителей

Петербургского пенсионера нашли мертвым на кладбище — на могиле своих родителей. 

Как стало известно «Фонтанке», вечером 10 марта в 21 отдел полиции Калининского района с заявлением обратилась 75-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже своего 88-летнего мужа. Супруги жили раздельно, и последний раз созванивались в Международный женский день. Когда пенсионер перестал брать трубку, женщина отправилась к нему в квартиру на проспекте Мечникова. Вскрыв помещение вместе с полицией и спасателями, жена нашла записку на столе, в которой супруг сообщал, что ушел на Охтинское кладбище к родителям. Он также прибавлял, что «там и останется». 

Написав заявление и указав предметы пропавшего, петербурженка 11-го числа все-таки решила съездить на Большеохтинское кладбище, куда собирался муж. На могиле его родителей, действительно, лежал мертвым потерявшийся пенсионер. На теле не увидели признаков насильственной смерти. 

 


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