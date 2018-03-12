В Руанде молния ударила в церковь и убила 16 человек

В Руанде не менее 16 человек погибли и 140 пострадали в результате удара молнии в здание церкви адвентистов седьмого дня. Инцидент произошел в минувшую субботу, сообщает 12 марта телеканал BBC.

Церковь расположена в в районе Ньяругуру на юге страны. Глава района Габитегеко Франсуа отметил, что в критическом состоянии находятся трое из 140 госпитализированных.

Также он добавил, что в пятницу, 9 марта, молния ударила по группе из 18 школьников, в результате чего один из них погиб, а трое попали в больницу.