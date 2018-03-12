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12.03.2018 08:15

Российский бизнесмен с оружием прервал футбольный матч в Греции

Футбольный матч чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Салониках не был доигран из-за того, что незадолго до конца игры, при счете 0:0, на поле выбежал владелец ПАОКа, российский предприниматель Иван Саввиди.

Как пишет 12 марта РБК со ссылкой на Eurosport, такую реакцию бизнесмена вызвало то, что судья Георгиос Коминис не засчитал гол его команды из-за офсайда. Вышедший на поле Саввиди, активно жестикулируя, набросился в связи с этим с обвинениями на арбитра. От судьи его отвели охранники.

За спиной у владельца ПАОКа, как рассказал позже испанскому радио Marca тренер афинского клуба АЕК, испанец Маноло Хименес, был пистолет. Подойдя к арбитру, Саввиди, по его словам, продемонстрировал Коминису свое оружие и сказал: «Ваша карьера судьи закончилась». После этого арбитр матча, Хименес, а также футболисты команды AEK поспешили покинуть поле, передает Eurosport. Матч, решением Коминиса, был досрочно завершен.

Было ли оружие, имеющееся у владельца ПАОКа, настоящим — неизвестно, подчеркивает издание.

Как пишет портал Goal, спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что рефери после консультаций по поводу спорного эпизода с оффсайдом все же решил засчитать забитый ПАОК гол. Таким образом, команда Саввиди одержала победу над АЕК со счетом 1:0. Футболисты афинского клуба отказались доигрывать матч из соображений безопасности.​

Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем «Группы Агроком». Этот холдинг был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В группу входит более 40 предприятий, крупнейшие из которых — компания «Донской табак» (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России), мясной бизнес-комплекс — ГК «Тавр», тепличный и рыбоводческий комплексы, завод по производству упаковки для пищевой продукции, завод по производству бутилированной воды «Аква-Дон», а также международный аэропорт Ростова-на-Дону (бывший аэропорт федерального значения).

Контрольный пакет акций греческого клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году. До этого, в период с 2002 по 2005 год, предприниматель являлся президентом футбольного клуба «Ростов», а позже, с 2006 по 2008 год, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.


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