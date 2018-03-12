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12.03.2018 08:05

Минобороны начнёт утилизировать ракеты «Сатана»

Министерство обороны России планирует в скором времени начать утилизацию ракет «Воевода». Об этом в интервью газете «Красная звезда» 12 марта рассказал замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

«У нас она прозвана «Воевода», а на Западе ее называют «Сатана». Она разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету», — заявил Борисов.

Он отметил, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» российские ВКС получат новую ракету «Сармат».

Ранее Миниобороны опубликовало видео испытания учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», о котором рассказал в своем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин.


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