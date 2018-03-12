Всеволожский Следком ищет сына арестованного бизнесмена Александра Ефимова

Вместе с известным предпринимателем Александром Ефимовым перед обысками 6 марта из поля зрения сотрудников Следственного комитета и ФСБ скрылся его сын Сергей. После того, как отца спецназ Лубянки доставил во Всеволожск, искать начали и Ефимова-младшего.

По информации 47news, оперативники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти пытаются найти во времени и пространстве 37-летнего Сергея Ефимова – сына бизнесмена Александра Ефимова, арестованного 9 марта Всеволожским судом за мошенничество.

По данным 47news, 6 марта обыск также состоялся в Приморском районе в ЖК "Новая Скандинавия" в квартире у сына Александра Ефимова Сергея. Но там сотрудники также не застали Сергея Ефимова, правильно догадавшись, что его отсутствие связано со срочным выездом отца в Беларусь.

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