Финская компания TVO получит 450 млн евро за срыв строительства АЭС "Олкилуото-3"

Французская компания Areva выплатит компенсацию TVO за срыв строительства третьего энергоблока АЭС Олкилуото. Сумма в 450 млн евро будет выплачена в два этапа. Об этом сообщается в пресс-релизе финской компании.

Ранее французская пресса рассказала о том, что энергетическая компания из Суоми требовала от французов 2,6 млрд евро. Areva, в свою очередь, обвинила в срыве работ финский надзорный орган – центр ядерной и радиационной безопасности STUK.

Ввод в эксплуатацию "Олкилуото-3" должен был состояться еще в 2009 году. По последним оценкам, выработка электричества начнется не раньше 2019 года. Teollisuuden voima планировала строить и четвертый реактор, но вынуждена была отказаться от проекта из-за серьезной задержки с третьим энергоблоком. Стоимость "Олкилуото-3" выросла в 3 раза до 9 млрд евро.