При ЧП с самолетом погибла дочь крупного турецкого предпринимателя, устроившая девичник в ОАЭ

Дочь турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана, возглавляющего инвестиционной холдинг Başaran Holding («Башаран»), Мина, и семь ее подруг находились на борту частного турецкого самолета, который разбился 11 марта на юго-западе Ирана.

По данным агентства DHA, девушка возвращалась из Дубая, где провела отпуск со своими подругами (это был девичник перед свадьбой). Предположительно, на борту были два пилота, один член экипажа и восемь пассажиров. Самолет принадлежал Başaran Holding.

О крушении самолета сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей управления гражданской навигации Ирана. По их данным, в результате авиакрушения погибли не менее 11 человек. На месте крушения начался пожар. Сообщалось, что воздушное судно направлялось из города Шарджа в ОАЭ в Стамбул.

Представитель поисково-спасательной операции Шахина Фахти уточнил агентству ISNA, что на борту лайнера могли находиться от 11 до 20 человек. По их данным, лайнер упал в гористой местности недалеко от города Шахре-Корд. Спасательные службы и машины скорой помощи Красного полумесяца направлены на место крушения.

Агентство IRNA со ссылкой на спасательные службы сообщает, что самолет мог разбиться в районе города Кияр.