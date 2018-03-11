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11.03.2018 21:45

Яшин сообщил об изъятии полицией тиража доклада «Путин. Итоги. 2018»

Полиция изъяла тираж доклада «Путин. Итоги. 2018», подготовленного главой совета депутатов Красносельского района Москвы Ильей Яшиным и политиком Владимиром Миловым.

Об этом Яшин сообщил 11 марта в фейсбуке. По его словам, инцидент произошел на парковке одного из торговых центров Москвы. Оперативники изъяли тираж доклада в тот момент, когда Яшин и Милов должны были его забрать.

Доклад, по словам Яшина, продолжает традицию докладов Бориса Немцова и посвящен результатам деятельности Путина за 18 лет на посту президента. Его презентация была запланирована на следующей неделе.

Яшин заверил, что, несмотря на изъятие тиража, презентация доклада все равно состоится на следующей неделе, пишет «Медуза».

Справка:

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Суд признал виновными в убийстве пятерых выходцев из Чечни. Предполагаемый организатор преступления находится в розыске — по версии следствия, это Руслан Мухудинов, водитель офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Заказчик убийства не установлен; адвокаты семьи Немцова считают, что это сам Геремеев.

Немцов был известен в том числе как автор ряда критических докладов про Владимира Путина и его окружение.


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